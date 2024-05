Pensano di soccorrere una 24enne per una caduta ma è stata aggredita dal compagno | è grave

La giovane era entrata in casa del 60enne, lo aveva malmenato e tenuto sequestra to per ore. Poi il tragitto al bancomat per farsi consegnare 600 euro. La responsabile è stata arrestata

I due arrestati per droga in via Don Minzoni a Mugnano di Napoli avevano tredici stecche di hashish e trecento euro I carabinieri motociclisti della sezione radiomobile di Marano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio C. M. e ...

Una ragazza di 24 anni è stata arrestata per avere Ruba to due serrature e un campanello in un centro commerciale della provincia di Monza e Brianza.Continua a leggere

Giallo a Casnigo, 24enne soccorsa per una caduta: ma era vittima di aggressione. Cosa è successo - Giallo a Casnigo, 24enne soccorsa per una caduta: ma era vittima di aggressione. Cosa è successo - Bergamo, la giovane è ricoverata in gravi condizioni. I sospetti si concentrano sul compagno della ragazza. Sul posto i carabinieri per ricostruire l’accaduto ...

Nemo, il cantante svizzero 24enne, è la prima persona non binaria a vincere l'Eurovision. Ma cosa significa essere non binario - Nemo, il cantante svizzero 24enne, è la prima persona non binaria a vincere l'Eurovision. Ma cosa significa essere non binario - Nemo, il cantante svizzero 24enne, è la prima persona non binaria a vincere l'Eurovision. Ma cosa significa essere non binario Il significato Il termine non ...

Non binario, cosa significa Non sono nè lui, nè lei: tutto quello che c'è da sapere su questa identità di genere - Non binario, cosa significa Non sono nè lui, nè lei: tutto quello che c'è da sapere su questa identità di genere - Nemo, il cantante svizzero 24enne, è la prima persona non binaria a vincere l'Eurovision. Ma cosa significa essere non binario Il significato Il termine non ...