Internazionali d’Italia | Djokovic saluta Roma - battuto in due set da Tabilo

(Di domenica 12 maggio 2024)battein due set (6-2, 6-3). Sul campo principale del Foro Italico, Novaksfida Alejandronel match valido per il terzo turno del torneo. Il primo set vede il tennista cileno ottenere un ampio vantaggio, trovando due break che valgono il 4-0. Successivamente, il campione serbo dimezza le distanze, maha la meglio negli ultimi due game e vince il primo set per 6-2. Il secondo set presenza un canovaccio simile a quello del primo.passa in vantaggio, poisi avvicina sul 4-3. Il tennista cileno riesce però ad allungare e a vincere per 6-3.è così eliminato dal torneono, conche passa al turno successivo. SportFace.

Novak Djokovic se la vedrà contro Alejandro Tabilo nel terzo turno degli Internazionali d’Italia 2024 , torneo di scena sui campi in terra battuta del Foro Italico. Entrambi hanno usufruito di un bye al debutto in qualità di teste di serie. ...

Novak Djokovic sconfitto in un'ora a Roma da Alejandro Tabilo, il peggior ko di sempre al Foro per Nole - Novak djokovic sconfitto in un'ora a Roma da Alejandro tabilo, il peggior ko di sempre al Foro per Nole - TENNIS, INTERNAZIONALI D'ITALIA - Clamoroso ko di Novak djokovic al Foro Italico. Il n°1 del mondo viene sconfitto da Alejandro tabilo per 6-2 6-3 in un'ora e 7 minuti. E' la peggior sconfitta di ...

Tennis Djokovic eliminato da Tabilo - Tennis djokovic eliminato da tabilo - Novak djokovic (ATP 1) è stato eliminato ai sedicesimi del Masters 1000 di Roma.

Djokovic eliminato da Tabilo, Roma perde un altro campione. Il cileno vince in 2 set (6-2, 6-3) in un'ora - djokovic eliminato da tabilo, Roma perde un altro campione. Il cileno vince in 2 set (6-2, 6-3) in un'ora - Domenica di tennis al Foro Italico. Si giocano partite di terzo turno, poi da domani comincia la seconda e decisiva settimana. Apre il programma la sorpresa Francesco Passaro alla Grand Stand ...