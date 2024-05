Djokovic k o a Roma - eliminato al terzo turno degli Internazionali d’Italia

(Di domenica 12 maggio 2024) (Adnkronos) – Novakoggi neld'Italia (terra, montepremi 9.094.379 euro), torneo Atp Masters 1000 in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico a. Il 36enne serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, cede al 26enne cileno Alejandro Tabilo, numero 32 del

Sorprendente sconfitta di Novak Djokovic contro Alejandro Tabilo agli Internazionali d’Italia. Il cileno batte il n.1 del mondo in 67 minuti - Sorprendente sconfitta di Novak djokovic contro Alejandro Tabilo agli Internazionali d’Italia. Il cileno batte il n.1 del mondo in 67 minuti - djokovic cede a Tabilo in due set (6-2, 6-3) e manca l'accesso agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia. Il cileno sfiderà Khachanov (6-2, 6-4 a Cerundolo)… Leggi ...

