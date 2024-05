Salento - violenta aggressione a una coppia con una mazza | indagano i carabinieri

Una violenta aggressione , in centro a Milano , per rubargli il Rolex da 50mila euro . La polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano , ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, su richiesta dei ...

Schiaffi e calci alla maestra per aver rimproverato un bambino , ma non "uno qualunque". «Non ti devi permettere di sgridare mio figlio , siamo gli Spada» e via alla ...

Elena Cecchettin: «Ribelliamoci alla violenza patriarcale». Ma viene contestata in pubblico. «Giù le mani dai bambini» - Elena Cecchettin: «Ribelliamoci alla violenza patriarcale». Ma viene contestata in pubblico. «Giù le mani dai bambini» - «È giunto il momento di mettere in discussione l'idea stessa di forza e di esplorare altre forme di potere, quelle che non si basano sull'oppressione e sulla ...

Testimoni, 'c'era anche Fedez al pestaggio di Iovino' - Testimoni, 'c'era anche Fedez al pestaggio di Iovino' - Due testimoni hanno riconosciuto Fedez tra le persone presenti al pestaggio ai danni di Cristiano Iovino, aggredito la notte tra il 21 e il 22 aprile davanti alla sua casa a Milano. E' quanto riportan ...