Roma - parcheggia il Suv davanti al ristorante e occupa il marciapiede | i passanti apparecchiano sul cofano

(Di domenica 12 maggio 2024) Diventano virali le immagini di un automobilista che hato il suo suv invadendo gran parte del, tanto da creare numerosi disagi ai passati, soprattutto anziani o persone con passeggini e carrozzine. “Parcheggi sulal? No problem, si mangia sul!”. Succede veramente a, in zona Tuscolana. L’automobilista infatti si è trovato ildella macchina apparecchiato come un tavolo in trattoria. Aveva ‘to’ in via Muzio Scevola,a un: da lì l’idea di Loreto Valente, attivista della mobilità sostenibile con il gruppo Bringyourbike, che ha preso tovaglietta, piatti, bicchiere e posate e apparecchiato il ...