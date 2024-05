Bonaccini - il referendum sul Jobs Act?  non ho firmat - ma sto riflettendo

(Di domenica 12 maggio 2024) AGI -"Sul tema del, chi vuole firmare legittimamente lo fa, chi non vuole altrettanto legittimamente non lo fa. Io non hoo questi quesiti anche se su un paio sto". Lo dice Stefano, presidente Pd e candidato alle Europee, a In Mezz'ora rispondendo a una domanda sulpromosso dalla CGIL sulAct. Un partito non può schiacciarsi sulla posizione di un sindacato" e "Ognuno, come ha detto la segretaria Schlein, è libero di firmare o meno. Stiamo facendo una giusta battaglia per il salario unico legale, una grande conquista, sulla quale sono d'accordo tutte le opposizioni. Sul tema del, chi vuole firmare legittimamente lo fa, chi non vuole altrettanto legittimamemnte non lo fa. Io non ho ...

"Quando Giorgia Meloni parla di lavoro non vede la realtà. A partire dal fatto che gli stipendi sono fermi e i consumi delle famiglie stagnano; che molti giovani conoscono solo occupazioni precarie e mal pagate e quindi scappano all'estero; o che in ...

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "A ma pare che noi dobbiamo stare alle grandi battaglie che stiamo facendo in Parlamento. Poi su quel referendum c'è chi vuole firmare e chi no. Io non sono preoccupato, il Pd è una grande forza politica che vuole ...

