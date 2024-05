Verona si illude ma Torino ribalta | 1-2 - amarezza Henry nel finale!

(Di domenica 12 maggio 2024) Ildi Baroni sta lottando per non retrocede e oggi al Bentegodi ha ospitato ildi Juric. La partita si accende nella seconda frazione di gioco quando succede di tutto: alla fine la spuntano i granata che fanno bottino pieno.1-2 il risultato. SECONDO TEMPO VIVACE – Ildi Marco Baroni cerca di approfittare delle sconfitte di Frosinone, Cagliari ed Empoli al Bentegodi contro ildi Ivan Juric. La partita nel primo tempo rimane chiusa terminando a reti inviolate, poi nella seconda frazione di gioco si vivacizza la situazione. I gialloblù trovano il vantaggio al 67? con Swiderski. Ilnon ci sta e al 77? reagisce agganciando ilcon la rete di Savva. All’83’ i granatano il risultato con il gol di ...

