AstraZeneca - come ottenere il risarcimento o l’indennizzo Ecco a quanto ammonta l’indennità

(Di domenica 12 maggio 2024) Il terribile, e tragico, pasticcio che faticosamente sta emergendo ora cheha comunicato il ritiro mondiale del suo vaccino contro il Covid-19, quantunque le prime avvisaglie non fossero mancate già all’indomani della scomparsa della povera Camilla Canepa nel 2021, pone ulteriormente il tema mai troppo dibattuto dei danni collaterali, degli effetti avversi gravi, o addirittura letali, dovuti alla somministrazione di un vaccino che –abbiamo scritto in merito al fuorionda di Giorgio Palù – non andava somministrato sotto i 60 anni: cosa che invece è avvenuta comunque. Sicché dopo l’ammissione dell’azienda farmaceutica, secondo cui il suo vaccino può causare effetti collaterali quali trombosi con complicazioni potenzialmente fatali, coloro che hanno subito questa seria complicanza (e purtroppo sono davvero tanti, dato il ritardo, ...