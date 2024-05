A Le Mans vince Martin davanti a Marquez - Bagnaia terzo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 12 maggio 2024) LE(FRANCIA) (ITALPRESS) – Jorge, sulla Ducati griffata Prima Pramac, centra la doppietta a Lee dopo la Sprint si prende anche la gara lunga nel Gran Premio di Francia. In un finale al cardiopalma, il secondo posto va a Marc, con la Ducati del Team Gresini, che è stato protagonista di una super rimonta e ha superato Peccoall’ultimo giro. Il campione del mondo, passato al comando al via, si deve accontentare, così, delgradino del podio. Quarto posto per l’altra Ducati ufficiale di Enea Bastianini, quinto Maverick Vinales (Aprilia). Chiudono la top ten Fabio di Giannantonio, Franco Morbidelli, Brad Binder, Aleix Espargaro e Alexconsolida, con questa vittoria, il primato nella classifica ...