Internazionali d’Italia 2024 - Djokovic | Un altro giocatore nelle mie scarpe Roland Garros? L’obiettivo è quello di sempre

(Di domenica 12 maggio 2024) “Ero undiverso da due sere fa, mi sono sentito come se ci fosse untennistamie. Faccio le congratulazioni a Tabilo, è un ottimo. Per quel che mi riguarda, non sono stato in grado di trovare sensazioni positive sul campo”. Novakha parlato così in conferenza stampa, pochissimi istanti dopo la sconfitta per 6-2 6-3 contro Alejandro Tabilo che ha messo fine ai suoiBNL. “Durante l’allenamento di ieri non ho sentito niente, ma sotto pressione in campo è stato terribile. Non trovavo equilibrio e coordinazione. Non ho fatto nessun controllo medico, ma sento di doverlo fare – rimarca il numero 1 del mondo, che poi ha parlato di quanto accaduto con la borraccia che ...