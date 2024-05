Transizione energetica - sostenibilit - cultura dell' ambiente | oltre 3000 perso -e, espe -ti, istituzioni riuniti al Mandela Forum di Firenze in occasione dell' evento Energia dell' Italia

Dall'alta Val Seriana al mondo, l'azienda guida ta Ceo Stefano Scainelli sviluppa soluzioni per tutti i business della e-mobility. "Con investimenti e lavoro di sistema, l'Italia può crescere molto"

Si riporta di seguito il testo integrale dal sito ASviS di Luciano Celi (tecnologo Cnr, presidente Arpo Italia) del 26 aprile 2024. La transizione energetica, e quindi ecologica, va affrontata in tutti i suoi delicati aspetti, a partire dal mix ...

Così Vittorio Chiesa, Chairman Polimi Graduate School of Management, in occasione dell’evento “La transizione Efficiente: nuove soluzioni per l’Energia del futuro” "La pubblica amministrazione è un elemento trainante della transizione energetica". ...