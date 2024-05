Fondi - si mette alla guida ubriaco e sotto effetto di droga | nei guai un 28enne

(Di domenica 12 maggio 2024), 12 maggio 2024- In data 11 maggio c.a. a, i carabinieri della locale stazione, hanno deferito perin stato di ebbrezza alcoolica el’di sostanze stupefacenti, un cittadino classe 96 residente a Castelliri. Il predetto, in data 25 aprile era stato coinvolto in un sinistro stradale con feriti e nella circostanza i militari operanti lo avevanoposto ad accertamenti alcolemici presso una struttura sanitaria, le cui risultati hanno evidenziato un tasso superiore rispetto al consentito e inoltre è risultato positivo anche ai cannabinoidi. La sua patente è stata ritirata e il veicolo è statoposto a sequestro. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si ...

