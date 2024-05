La scienza politica come cultura politica - ieri e domani Pasquino ricorda Sartori

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 12 maggio 2024) Nato cent’anni fa a Firenze, Giovanniè stato uno dei quattro/cinque più importanti studiosi didel XX secolo. Tutt’altro che autore di un solo grande libro, ha dato contributi fondamentali, non superati in tre settori: l’analisi della democrazia, lo studio dei sistemi di partiti, l’ingegneria costituzionale, vale a dire l’applicabilità/applicazione delle conoscenze politologiche alla riforma delle istituzioni. Talvolta, verso la fine (2017) della sua lunga e produttiva vita, riflettendo sul suo lascitole,esprimeva la preoccupazione di essere (già) stato dimenticato. Non bastano qualche sparsa citazione e interviste pop a smentire i suoi timori. Gianfrancoe GiovanniPer fortuna, senza fare ricorso alla classica ricerca ...