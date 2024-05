Blinken | morti più civili che terroristi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 12 maggio 2024) 16.39 "Non abbiamo ancora visto un piano credibile e chiaro" per proteggere ia Rafah. Così il Segretario di Stato Usa, alla Cbs. In un rapporto del Dipartimento di Stato emerge che a Gaza sono stati uccisi piùche. "Israele ha procedure e regole per minimizzare il danno ai. Queste regole non sono state applicate in modo coerente". Le autorità sanitarie di Gaza forniscono i numeri:35.034nella Striscia (15 mila bambini) e 78.755 feriti.