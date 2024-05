Le Ragazze in-Tandem fanno tappa a Terracina | il progetto di Giusi Parisi e Laura Seroni

(Di domenica 12 maggio 2024), 12 maggio- Ha fattoanche ail viaggio che attraversa “L’Italia in…alla cieca!”. Nel pomeriggio di ieri sono arrivate in città, e sono state accolte in Piazza Municipio dall’Assessore alle Politiche Sociali Sara Norcia e dell’Assessore allo Sport e al Turismo Alessandra Feudi., 35 anni, non vedente dalla prima infanzia, originaria della Puglia ma residente a Milano, è insieme atra le fondatrici delin-, con il patrocinio di FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Il, hanno sottolineato, è una ...

Tag: “L’Italia in tandem…alla cieca!” - Tag: “L’Italia in tandem…alla cieca!” - Ha fatto tappa anche a terracina il viaggio che attraversa "L'Italia in tandem...alla cieca!". Sono arrivate in città Giusi Parisi e Laura Seroni, e ...

Sui campi del We Padel di Latina la pria tappa della Cupra Icar Padel 4 - Sui campi del We Padel di Latina la pria tappa della Cupra Icar Padel 4 - Si tratta del primo di una serie di eventi dedicati al padel che rientrano all'interno del progetto Cupra Icar Padel 4, ideato da Città Sport Cultura e che si svolgerà la seconda domenica di ogni mese ...

Domenica al via la Cupra Icar Padel 4 - Domenica al via la Cupra Icar Padel 4 - LATINA – È tutto pronto: la prima tappa del torneo itinerante Cupra Icar Padel 4 è finalmente arrivata. L’appuntamento è fissato a partire dalle ore 9 di domenica mattina (12 maggio) sui campi del We ...