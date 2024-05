Torino - le pagelle di CM | i cambi fanno la differenza Zapata sotto tono

I voti , i TOP e i FLOP ai protagonisti del match valido per la 34esima giornata di Serie A 2023/24: Pagelle Torino Bologna Le Pagelle dei protagonisti del match tra Torino Bologna , valido per la 34esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. ...

LIVE Juventus-Salernitana: tabellino, formazioni, pagelle e pronostico. Dove vederla in tv e streaming gratis. No Hesgoal e Rojadirecta - LIVE Juventus-Salernitana: tabellino, formazioni, pagelle e pronostico. Dove vederla in tv e streaming gratis. No Hesgoal e Rojadirecta - Domenica 12 maggio alle ore 18:00 si gioca Juventus-Salernitana, match valido per la 36° giornata del campionato di Serie A.

Diretta Juventus-Salernitana ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - Diretta Juventus-Salernitana ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - Il match tra le formazioni di Allegri e Colantuono è in programma domenica 12 maggio alle ore 18 allo Stadium di torino. L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da DAZN sulla piattaforma streaming e ...

Milan-Cagliari 5-1, le pagelle: Bennacer segna per caso, Leao si guadagna lo stipendio. Pulisic, bella doppietta - Milan-Cagliari 5-1, le pagelle: Bennacer segna per caso, Leao si guadagna lo stipendio. Pulisic, bella doppietta - Il Milan dilaga nel secondo tempo e batte il Cagliari 5-1 nell'atmosfera silente e surreale di un San Siro con la curva Sud in protesta. Per i rossoneri in gol Bennacer, Pulisic ...