Serie A - la MOVIOLA LIVE | rigore assegnato col Var al Sassuol - il Genoa ne chiede un altro Hen -y, gol negato e rosso

Serie A - Genoa-Sassuolo 2-1: Kumbulla tradisce i neroverdi, il Grifone si impone in rimonta - serie A - genoa-Sassuolo 2-1: Kumbulla tradisce i neroverdi, il Grifone si impone in rimonta - Il Sassuolo torna a perdere e, ora sì, avrà bisogno quasi di un miracolo nelle ultime due giornate. Finisce 2-1 per il genoa, un genoa senza obiettivi che però, come all'andata, è capace di ribaltare ...

Sondaggio: quali sono i tre migliori e i tre peggiori rossoblù in Genoa-Sassuolo - Sondaggio: quali sono i tre migliori e i tre peggiori rossoblù in genoa-Sassuolo - Sondaggio: quali sono i tre migliori e i tre peggiori rossoblù in genoa-Sassuolo L'opinione dei tifosi sulla prestazione dei giocatori ...

SERIE A, Commisso e altri 8: con Parma e Como 9 proprietà straniere - serie A, Commisso e altri 8: con Parma e Como 9 proprietà straniere - Sono ormai sempre di più i presidenti stranieri dei club di serie A. Come sottolinea infatti il Corriere della Sera, con la promozione di Parma e Como dalla ...