Il Pd sbugiarda sé stesso | ecco come si farà votare la Schlein alle europee C' è già il volantino | Guarda

(Di domenica 12 maggio 2024) Era diventato un caso di stato. La sinistra aveva interpellato avvocati, costituzionalisti, esperiti di ogni tipo. La decisione del premier Meloni di farsi"Giorgia" aveva mandato in tilt la sinistra. Avevano spacciato la decisione della leader di Fratelli d'Italiauno svilimento della politica, una scelta populista, iperpopulista addirittura. Una tempesta mediatica senza precedenti per provare a fermare una brillante mossa di comunicazione che avrebbe avvicinato ancora di più Giorgia Meloni agli italiani. Dopo tutti gli sforzi per trovare un cavillo che impedisse al Presidente del Consiglio di candidarsi col suo nome di battesimo, Ellyha compiuto una giravolta di quelle memorabili. Anche lei si"Elly". Avete letto ...

L’attesa è ormai finita: questa sera, sabato 11 maggio 2024 , a Malmo (Svezia) andrà in scena la finale della sessantottesima edizione dell’ Eurovision Song Contest. I paesi qualificati alla finalissima erano in origine 26, ma sono diventati 25 dopo ...

Ecco COME funziona il televoto della finale di Eurovision, e le nuove disposizioni entrate in vigore dopo la squalifica dei Paesi BassiEcco COME funziona il televoto della finale di Eurovision, e le nuove disposizioni entrate in vigore dopo la ...

Elezioni comunali a Livorno, chi sono i candidati sindaco - Elezioni comunali a Livorno, chi sono i candidati sindaco - Nella città toscana l’8 e il 9 giugno si terranno le elezioni amministrative. A sfidarsi per la poltrona di primo cittadino sono quattro uomini e due donne, sostenuti da 19 liste. In corsa, in ordine ...

Eurovision 2024, l’Italia non può votare Angelina Mango ma all’estero si può sostenere l’artista: ecco come - Eurovision 2024, l’Italia non può votare Angelina Mango ma all’estero si può sostenere l’artista: ecco come - Tutti i Paesi partecipanti non possono votare il proprio cantante. Ecco come si può sostenere Angelina Mango dall'estero ...

Finale Eurovision 2024: come votare Italia (Angelina Mango) dall’estero - Finale Eurovision 2024: come votare Italia (Angelina Mango) dall’estero - Eurovision 2024, la finale. Ecco tutte le istruzioni per votare l'Italia e Angelina Mango questa sera dall'estero o dal resto del mondo.