Mountain Bike - impresa di Simone Avondetto! L’azzurro domina il Cross Country degli Europei!

(Di domenica 12 maggio 2024) Una cavalcata trionfale in una maschera di fango per andare a cogliere il più grande successo della carriera. Il campionato Europeo 2024 diparla italiano, e incoronacome nuovo campione del Vecchio Continente, succedendo nell’albo d’oro al rumeno Vlad Dascalu. Erano già arrivati segnali importanti per il classe 2000 in questo avvio di stagione (due volte su due tra i primi dieci in Coppa del Mondo), e questa vittoria può definitivamente lanciarlo tra i grandi a pochi mesi dall’appuntamento di Parigi 2024. Unletteralmenteto, chiuso con il tempo di 01:14:57 lungo le strade di Cheile Gradistei (Romania). Seconda posizione e medaglia d’argento per il danese Simon Adreassen, staccato di 49?, mentre completa il podio ad ...

Domenica esplosiva agli Europei di Mountain bike in quel di Cheile Gradistei, in Romania. In attesa delle gare olimpiche, quelle dei senior, è andata in scena stamattina la prova del cross country dedicata alle donne under 23. A vince re è la ...

Mountain bike: Puck Pieterse trova la doppietta agli Europei, quinta Greta Seiwald - mountain bike: Puck Pieterse trova la doppietta agli Europei, quinta Greta Seiwald - Arriva la seconda vittoria consecutiva agli Europei di mountain bike nella prova olimpica del cross country per l'olandese Puck Pieterse. Il nuovo talento ...

Mountain bike, Europei 2024: tra le under 23 vince Monique Halter. Sesta Valentina Corvi - mountain bike, Europei 2024: tra le under 23 vince Monique Halter. Sesta Valentina Corvi - Domenica esplosiva agli Europei di mountain bike in quel di Cheile Gradistei, in Romania. In attesa delle gare olimpiche, quelle dei senior, è andata in ...

Edouard Boulanger, il nuovo navigatore di Nasser Al-Attiyah, svela il suo segreto: "Allenamento costante tra bici e triathlon off road" - Edouard Boulanger, il nuovo navigatore di Nasser Al-Attiyah, svela il suo segreto: "Allenamento costante tra bici e triathlon off road" - Edouard Boulanger, il nuovo navigatore di Nasser Al-Attiyah, svela il suo segreto: "Allenamento costante tra bici e triathlon off road" ...