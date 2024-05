L' umanità delle scimmie

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 12 maggio 2024) Dietro le quinte del nuovo capitolo della saga dove i primati governano il mondo, guidati dal regista Wes Ball. Che racconta a Panorama i segreti degli effetti speciali: «Ho insegnato agli attori a muoversi come animali. La tecnologia ha fatto il resto». Quando si chiede ai cinefili quale sia il capostipite della più vecchia e longeva saga cinematografica la risposta solitamente è Star Wars, la space opera che nel 1977 ha lanciato al contempo un universo di film e giocattoli, rinforzando il concetto di blockbuster estivo introdotto due anni prima da Lo squalo. In realtà l’origine del «franchise», come gli americani chiamano un marchio in grado di dare vita a una serie di pellicole, telefilm e progetti vari, risale al 1968, con l’arrivo nei cinema di Il pianeta: il film di fantascienza con Charlton Heston, tratto dall’omonimo romanzo di ...