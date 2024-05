Sindaco di New York al ghetto ebraico di Roma | Ostaggi a casa - distruggiamo Hamas

(Di domenica 12 maggio 2024), 12 maggio 2024 – “Riportiamo gliisraeliani a”. Sono le parole che ildi New, Eric Adams, ha usato durante la visita aldi. “Siamo fratelli e la vostra battaglia è la nostra battaglia”, ha detto Adams al presidente della Comunità ebraicana, Victor Fadlun, davanti a uno striscione con le foto degliisraeliani a Gaza. Accompagnato dalla prefetto Laura Lega, a capo del Dipartimento per l'immigrazione del Viminale, oggi Adams ha fatto tappa anche al centro di accoglienza per richiedenti asilo di Rocca di Papa, di proprietà della Congregazione degli Oblati di Maria Vergine, gestito dalla Croce Rossa ...

Roma , 12 mag. (Adnkronos) - "Abbiamo accolto il sindaco di New York Eric Leroy Adams, che è stato ricevuto dal rabbino capo Riccardo Di Segni e dal presidente della comunità Victor Fadlun. Hanno visita to la sinagoga e si sono poi diretti nel ...

Roma , 12 mag. (Adnkronos) – “Abbiamo accolto il sindaco di New York Eric Leroy Adams, che è stato ricevuto dal rabbino capo Riccardo Di Segni e dal presidente della comunità Victor Fadlun. Hanno visita to la sinagoga e si sono poi diretti nel ...

Il sindaco di New York , Eric Adams, si è recato in visita alla comunità ebraica di Roma. “ GUARDA ndo questi volti voi state parlando della vostra gente. Per questo voglio essere chiaro, riportiamoli a casa e distruggiamo Hamas . Questo è quanto va ...

Sindaco di New York visita sinagoga e ghetto ebraico a Roma: "Distruggiamo Hamas, riportiamo ostaggi a casa" - sindaco di New york visita sinagoga e ghetto ebraico a Roma: "Distruggiamo Hamas, riportiamo ostaggi a casa" - Il sindaco di New york Eric Adams a Roma in visita alla sinagoga e al quartiere ebraico: "Distruggiamo Hamas, riportiamo gli ostaggi israeliani casa" ...

Sindaco di NY visita la sinagoga di Roma - sindaco di NY visita la sinagoga di Roma - Il sindaco di New york Eric Adams ha visitato oggi la Moschea di Roma. Ad accoglierlo Abdellah Redouane, segretario generale del Centro Islamico Culturale d'Italia - Moschea di Roma in… Leggi ...

Roma, sindaco New York visita tempio ebraico: “Riportiamo ostaggi a casa e distruggiamo Hamas” - Roma, sindaco New york visita tempio ebraico: “Riportiamo ostaggi a casa e distruggiamo Hamas” - Il sindaco di New york, Eric Adams, in visita alla comunità ebraica di Roma. “Guardando questi volti voi state parlando della vostra gente. Per questo voglio ...