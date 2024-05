Highlights Tabilo-Djokovic 6-2 - 6-3 | Internazionali d’Italia 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 12 maggio 2024) Alejandrovince su Novakin due set. Il tennista cileno ha la meglio nel primo parziale per 6-2, e poco più tardi chiude anche il secondo set 6-4. Il campione serbo saluta così gliin svolgimento sulla terra battuta del Foro Italico. In questoecco riassunti i migliori momenti del match andato in scena a Roma. SportFace.