Mezza del Mugello - foto e vincitori

(Di domenica 12 maggio 2024) Firenze, 12 maggio 2024 – Oltre 300 i partecipanti che si sono presentati al via a San Piero a Sieve per la quinta edizione delladel, manifestazione è ormai diventata un “must” nel calendario podistico toscano e non solo.maratona del, leVittoria finale per Michele Rossi (Atl.Castello Firenze) che ha fatto la differenza poco dopo la metà gara per staccare il marocchino Hicham Midar (Pol.Ellera) e andare a vincere in 1h12’32”. Il maghrebino alla fine ha accusato un ritardo di 1’59” mentre terzo ha chiuso Luigi Vignolo (Gs Valdelsa Runners) a 5’16”. Fuori dal podio Alessandro Dommi (Nrt Firenze) a 7’46” e Tommaso Matteuzzi (Le Torri Podismo) a 7’49”. La rumena Mihaela Robu è la vincitrice femminile, con il tempo di 1h26’41” precedendo di 2’48” Elisa Parrini ...