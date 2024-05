Inarrivabile Djokovic - la vetta è sua | due attici da numero 1 per Nole

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 12 maggio 2024), solo il meglio per il1 del mondo: anche quando si parla di immobili, vuole stare in. Marbella, Montecarlo, Belgrado. Novakè proprietario di diversi immobili e ha una base sicura in ciascuno dei suoi posti del cuore. Nella sua città natale, dove si reca spesso e volentieri per godere della compagnia dei suoi genitori, in Spagna, dove si rifugia nel poco tempo libero che può trascorrere insieme alla moglie e ai figli. E, infine, nel Principato di Monaco, dove si allena come molti altri colleghi del circuito maggiore. Novak(AnsaFoto) – ilveggente.itNon tutti sanno, però, che il1 del mondo possiede anche una residenza di lusso a New York, dove soggiorna, ovviamente, quando, sul finire dell’estate, la carovana del tennis si sposta nella ...