Djokovic eliminato a Roma! Tabilo travolge il serbo e fa un enorme favore a Sinner

(Di domenica 12 maggio 2024) Clamoroso al Foro Italico. Il sei volte vincitore degli Internazionali d’Italia (n.1 del mondo), Novak, è statodal cileno Alejandro(n.32 del ranking) nel terzo turno del torneo capitolino. Non era mai accaduto cheuscisse di scena prima dei quarti di questo Masters1000, andando ad aggiungere ulteriori riscontri negativi in un 2024 privo di soddisfazioni per lui. Inutile dire che persia il risultato più prestigioso della carriera, visto il 6-2 6-3 inflitto al campione nativo di Belgrado. Untroppo brutto per essere vero, molto falloso e lento negli spostamenti. In questo modo, visti i punti in scadenza in questa sede e i 2000 del Roland Garros, vi potrebbe essere l’opportunità per Jannikdi diventare n.1 del ...