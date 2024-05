FÀ LA TUA SCELTA – WWE BACKLASH 2024

(Di domenica 12 maggio 2024) THE BLOODLINE 2.0La sconfitta di Roman Reigns e la fine del suo regno titolato ha dato via ad una nuova ed esaltante fase.E’ come se fossimo all’interno di un determinato periodo storico in cui gli imperi hanno il proprio Re ed i propri sudditi.Ed una volta persa la guerra, è caccia ai colpevoli ed una gara ai tradimenti per emergere e conquistare il ruolo di leader.L’arrivo di Tama Tonga e di Tanga Loa è l’inizio di una grande battaglia pronta ad esplodere.La WWE ha deciso giustamente di dare un grande sterzata alla carriera di Solo Sikoa.Il figlio minore di Rikishi è passato da un ruolo comprimario ad uno decisamente da protagonista.Lo avevamo conosciuto come un uomo di poche parole e con abiti poco propensi alla eleganza.Ora lo abbiamo scoperto capace di far sentire la sua voce ed intimidire una leggenda come Paul Heyman.Peraltro abbiamo assistito alla cacciata di ...

