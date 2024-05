Mi picchia da 50 anni - non ce la faccio più il drammatico racconto di una 90enne

(Di domenica 12 maggio 2024) “Mida 50, non ce lapiù” ile commoventeda parte di una anziana donna di 90Una vicenda che lascia tutti commossi e infuriati quella che arriva dalla città di Padova. Vittima una anziana donna di 90che, dopo tantissimo tempo, ha trovato il coraggio di denunciare il marito. Quest’ultimo colpevole di averla violentata in più di una occasione. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato proprio l’ultimo episodio che ha portato la donna ad essere ricoverata per un trauma toracico. Troppo per lei che ha deciso di alzare la voce e di puntare il dito contro colui che ha reso la sua vita un inferno. Ildella donna anziana (Pixabay Foto) Cityrumors.itL’aggressore è ...

