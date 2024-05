Tennis | Internazionali Djokovic crolla al terzo turno

Alejandro Tabilo vince su Novak Djokovic in due set. Il tennista cileno ha la meglio nel primo parziale per 6-2, e poco più tardi chiude anche il secondo set 6-4. Il campione serbo saluta così gli Internazionali d’Italia in svolgimento sulla terra ...

Sorprendente sconfitta di Novak Djokovic contro Alejandro Tabilo agli Internazionali d’Italia. Il cileno batte il n.1 del mondo in 67 minuti - Sorprendente sconfitta di Novak djokovic contro Alejandro Tabilo agli internazionali d’Italia. Il cileno batte il n.1 del mondo in 67 minuti - djokovic cede a Tabilo in due set (6-2, 6-3) e manca l'accesso agli ottavi di finale degli internazionali d'Italia. Il cileno sfiderà Khachanov (6-2, 6-4 a Cerundolo)… Leggi ...

Djokovic eliminato da Tabilo, Roma perde un altro campione. Il cileno vince in 2 set (6-2, 6-3) in un'ora - djokovic eliminato da Tabilo, Roma perde un altro campione. Il cileno vince in 2 set (6-2, 6-3) in un'ora - Non c'è pace per gli internazionali di tennis a Roma. Anche Novak djokovic è stato eliminato al terzo turno: a batterlo il cileno Tabilo in un match senza senso chiuso in due set (6-2, 6-3) in in ...

Internazionali di tennis: Novak Djokovic eliminato - internazionali di tennis: Novak djokovic eliminato - Novak djokovic saluta amaramente Roma. Il numero uno del mondo è crollato al terzo turno del singolo maschile degli internazionali d’Italia, torneo Atp ...