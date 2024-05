Laura Pausini si congratula con Angelina Mango dopo l’Eurovision

Laura Pausini continua a tenere alta la bandiera italiana nel mondo. Dopo il successo in Sudamerica l’artista per la leg americana della sua tour née e, dopo le date sold out di Houston e Los Angeles, ha proseguito il suo camino ad Orlando, Miami, ...

dopo il settimo posto a Eurovision arriva il messaggio di Laura Pausini per Angelina Mango. La vittoria, come tutti sanno, è andata al rappresentate della Svizzera: Nemo. Nemo che in conferenza stampa ha raccontato tutta la sua emozione. “Quello ...

Laura Pausini, il messaggio nella notte per Angelina Mango dopo l'Eurovision. La reazione della cantante - Laura pausini, il messaggio nella notte per angelina Mango dopo l'Eurovision. La reazione della cantante - Un successo dopo l'altro, la scalata delle classifiche, i suoi brani che vengono cantanti e fanno ballare. angelina Mango sembrerebbe essere inarrestabile. Il palco dell'Eurovision se l'è mangiato e ...

Svizzera vince Eurovision Song Contest 2024, Angelina 7°. Record di ascolti per la finale su Rai 1 - Svizzera vince Eurovision Song Contest 2024, angelina 7°. Record di ascolti per la finale su Rai 1 - Ancora un record per l’Eurovision Song Contest che ottiene il 36% di share (due punti percentuali in più rispetto allo scorso anno) con una platea di 5 milioni 340 mila telespettatori. Un numero soste ...

Angelina Mango non vince l'Eurovision, bufera sui social: "Di chi è la colpa" - angelina Mango non vince l'Eurovision, bufera sui social: "Di chi è la colpa" - Nonostante l'ovazione del pubblico a Malmoe, angelina Mango non solo non ha vinto l'Eurovision, ma è finita anche fuori dal podio. Nella notte e stamattina sui social i fan erano furiosi: " Colpa dell ...