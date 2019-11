F1 | Brasile 2019 | la FIA avrebbe sequestrato parti del sistema di alimentazione di tre

Beach soccer - Mondiali 2019 : l’Italia cerca il colpaccio - Brasile e Portogallo favorite : Il conto alla rovescia sta per terminare. Da domani fino al 1° dicembre la sabbia di Asunción (Paraguay) sarà il palcoscenico dei Mondiali 2019 di Beach soccer. Ci si attende un grande spettacolo, con 16 squadre (inserite in quattro gironi), le prime due classificate accederanno ai quarti di finale dove incomincerà la fase a eliminazione diretta che condurrà all’atto conclusivo. Ci sarà anche l’Italia di Emiliano Del Duca che ha ...

Beach soccer - Mondiali 2019 : le favorite. Brasile in pole davanti alle europee - ma attenzione a Tahiti e al Paraguay padrone di casa : Ai nastri di partenza del Campionato del Mondo 2019 di Beach soccer non si può non fare il nome del Brasile come favorito principale per il titolo iridato, ma in una manifestazione del genere non c’è nulla di scontato se si guarda alla competitività di molte altre compagini con le credenziali necessarie per puntare al bersaglio grosso. Nel gruppo D, oltre ai brasiliani campioni in carica, ci sarà per esempio il Portogallo capace di ...

VIDEO F1 - GP Brasile 2019 : highlights e sintesi di una gara pazza : Il Gran Premio del Brasile verrà sicuramente ricordato dagli appassionati come la tappa più incredibile e rocambolesca (al pari di Hockenheim) della stagione 2019 di Formula 1. Ad Interlagos è andato in scena per quasi tutta la durata della gara un bel duello ravvicinato tra Verstappen ed Hamilton per la vittoria ma è negli ultimi 20 giri in cui è successo davvero di tutto tra incidenti, safety car e sorpassi pazzeschi. Di seguito il VIDEO con ...

Calcio - Mondiali Under 17 2019 : il Brasile rimonta il Messico nel finale e vince il quarto titolo della sua storia : Si conclude con una finale davvero pazzesca e al cardiopalma il Campionato del Mondo Under 17 di Calcio che si è disputato nelle ultime settimane in Brasile. I padroni di casa verdeoro sono riusciti a conquistare il titolo iridato di categoria mandando in visibilio il pubblico del Bezerrao grazie alla seconda rimonta consecutiva dopo il capolavoro confezionato in semifinale con la Francia, mentre questa volta è stato il Messico ad avere la ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : incidente assurdo tra Leclerc e Vettel. L’amarezza di Binotto : “Vanificato tutto il lavoro” : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); VIDEO: L’INCREDIBILE incidente TRA Leclerc E VETTEL! ENTRAMBE LE FERRARI FUORI! COSA E’ SUCCESSO TRA Leclerc E VETTEL? incidente assurdo, ECCO COM’E’ ANDATA NESSUNA PENALITA’ PER Leclerc E VETTEL, FERRARISTI GRAZIATI DAI COMMISSARI Leclerc E VETTEL CONVOCATI ...

F1 - GP Brasile 2019 : nessuna penalità per Vettel e Leclerc - è bastato il doppio ritiro della Ferrari : nessuna penalità per Sebastian Vettel e Charles Leclerc in seguito all’incidente nel GP del Brasile 2019. I due piloti della Ferrari si sono resi protagonisti di un contatto a cinque giri dal termine della gara, il tedesco stava operando il sorpasso sul compagno di squadra ma si è spostato leggermente verso il monegasco e le due vetture si sono toccate danneggiandosi in maniera irreparabile (doppio ritiro per la Scuderia di Maranello). I ...

F1 - GP Brasile 2019 : Leclerc e Vettel convocati dai commissari. Ferrari a rischio penalità per l’incidente? : Sebastian Vettel e Charles Leclerc sono stati convocati dai commissari di gara al termine del GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1. I due piloti della Ferrari si sono resi protagonisti di un incidente a cinque giri dal termine, sul rettilineo dopo la prima chicane il tedesco ha cercato di superare il compagno di squadra e ha allargato leggermente la traiettoria portando al contatto tra i due alfieri di Maranello. Le due vetture ...

VIDEO F1 - GP Brasile 2019 : partenza e primo giro. Verstappen conserva la testa - Vettel superato da Hamilton : Max Verstappen è scattato dalla pole position nel GP del Brasile 2019 e ha mantenuto agevolmente la prima posizione alla prima chicane, Sebastian Vettel non è riuscito minimamente a contrastarlo e anzi è stato superato da Lewis Hamilton. Charles Leclerc ha iniziato nelle retrovie la sua rimonta dalla quattordicesima posizione. Di seguito il VIDEO della partenza e del primo giro del GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale ...

VIDEO F1 - GP Brasile 2019 : il ritiro di Valtteri Bottas - si rompe il motore della Mercedes! : Valtteri Bottas si è dovuto ritirare nel corso del GP del Brasile 2019 a causa di un problema al motore della sua Mercedes. Il finlandese era in lotta con Charles Leclerc nella fase centrale della penultima prova del Mondiale F1 e probabilmente ha sforzato troppo il propulsore della Freccia d’Argento che lo ha lasciato a piedi proprio sul più bello. Di seguito i VIDEO del ritiro di Valtteri Bottas durante il GP del Brasile ...

VIDEO F1 - GP Brasile 2019 : Charles Leclerc - spettacolare sorpasso su Raikkonen alla prima chicane! : Charles Leclerc si è reso protagonista di un bellissimo sorpasso su Kimi Raikkonen nelle battute iniziali del GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1 andata in scena oggi a Interlagos. Il monegasco doveva rimontare dalla quattordicesima posizione e con un ritmo indiavolato si è riportato sul finlandese sverniciandolo alla prima chicane. In quel frangente il pilota della Ferrari era risalito fino al sesto posto ma poi ...

F1 - GP Brasile 2019 : il nuovo ordine d’arrivo dopo la penalità a Hamilton. Vince Verstappen - ritirate le Ferrari : Cambia l’ordine d’arrivo del GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1. Lewis Hamilton, terzo sul traguardo, è stato infatti penalizzato di cinque secondi per un contatto con Alexander Albon nel corso dell’ultimo giro ed è scivolato in settima posizione. Max Verstappen ha vinto la gara al volante della Red Bull e ha preceduto il sorprendente Pierre Gasly con la Toro Rosso, la terza piazza va dunque allo spagnolo ...

F1 - GP Brasile 2019 : Charles Leclerc e Sebastian Vettel - un rapporto teso che è deflagrato! Pessimi segnali anche in vista del 2020 : Le parole di Mattia Binotto post-gara hanno scosso, e scuoteranno, il mondo Ferrari nelle prossime ore, senza alcun dubbio. La presa di posizione del team principal di Maranello al termine del Gran Premio del Brasile 2019 di F1 è stata netta, inevitabile e durissima. Quanto combinato da Sebastian Vettel e Charles Leclerc (clicca qui per il video dell’incidente) non ha scuse, non è ammissibile a questi livelli e, soprattutto, apre scenari ...

F1 - GP Brasile 2019 : Lewis Hamilton penalizzato di 5 secondi - Carlos Sainz sale sul podio! Lo spagnolo è terzo : Lewis Hamilton è stato penalizzato di cinque secondi nel GP del Brasile 2019 per il contatto con Alexander Albon nel corso dell’ultimo giro a Interlagos. Il britannico si trovava in quarta posizione in quel frangente e ha toccato il sorprendente thailandese che stava difendendo la sua posizione sul podio, una manovra errata da parte del Campione del Mondo che ha subito conosciuto il suo errore nelle interviste post gara. Il britannico ...

F1 - Pagelle GP Brasile 2019 : Vettel e Leclerc dietro la lavagna - Verstappen sontuoso - Sainz e Gasly si esaltano! : Max Verstappen si è aggiudicato il Gran Premio del Brasile 2019 di Formula Uno dopo un finale nel quale è successo di tutto. L’olandese merita i complimenti per un successo meritato ma, come vedremo, non è l’unico che oggi si è distinto ad Interlagos. Andiamo, quindi, a consegnare le Pagelle del Gran Premio del Brasile 2019 di Formula Uno, per capire chi si è meritato un buon voto, chi è stato rimandato e chi, invece, merita la ...