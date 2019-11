Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 20 novembre 2019), la36enne scomparsa da Campofiorito (Palermo) interverrà a 'Chi l'ha?'. La donna, nella puntata in onda stasera su Rai 3 spiegherà le motivazioni che l'hanno spinta ad allontanarsi dal marito Piero Bono e dai."Volevo trovare un lavoro per crescerli: non" ha dichiarato la donna. 'Nondai miei' Stasera, come annunciato da Fanpage,, accompagnata dal suo avvocato Antonio Di Lorenzo, parlerà a 'Chi l'ha?'. La donna, sposata e madre di tre bambini era scomparsa da Campofiorito lo scorso 8 ottobre. Il marito Piero (38 anni) non trovandola a casa al suo ritorno dal lavoro, aveva immediatamente sporto denuncia ai carabinieri della vicina Corleone; anche la trasmissione condotta da Federica Sciarelli, si era immediatamente interessata al. Due settimane fa, all'indomani dell'ennesimo appello lanciato ...

Noemithestar : Caso Claudia Stabile, la giovane mamma a 'Chi l'ha visto?': 'Non sono scappata dai figli' - robisala3 : @JedHemlock @Claudia_CIau @milanodabereee È quello che sostengo. A patto che gli algoritmi siano abbinati a una par… - Claudia_C87 : RT @Alexandra_Voice: I servizi sul caso di #ChicoForti andrebbero trasmessi in prima serata non in seconda. Gli USA non parlavano di “fox… -