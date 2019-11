Scambia mandragora per spinaci | finisce in ospedale in coma

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 19 novembre 2019) Raccoglie dellandola pere la mangia, mainin. L’anziano è stato salvato solo grazie ai medici del reparto di Medicina interna dell’Barone Lombardo di Canicattì, diretto dal primario Giuseppe Augello. L’uomo, accompagnato dalla moglie, è arrivato al Pronto soccorso del ‘Barone Lombardo’ nel corso della notte tra sabato e domenica. Presentava uno stato di agitazione psicomotoria che nel giro di pochi minuti è diventato. Gli operatori hanno prestato le prime cure e ne hanno disposto il ricovero in Medicina interna, dove i medici hanno avuto l’intuizione di diagnosticare l’avvelenamento da. Impresa descritta come “davvero difficile, considerato che il paziente non era in grado di riferire cosa fosse successo e mancavano dati anamnestici che indirizzassero la ...

Adnkronos : Scambia #mandragora per #spinaci e finisce in coma - novasocialnews : Alimenti: scambia mandragora per spinaci, salvato nell'Agrigentino #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - MarcoFabioMarc1 : RT @Adnkronos: Scambia #mandragora per #spinaci e finisce in coma -