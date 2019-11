Nuova colorazione e un quantitativo di RAM spropositato per il “nuovo” OPPO Reno x10 Zoom

New Balance – Presentata la prima colorazione di OMN1S - la Nuova sneaker in collaborazione con Kawhi Leonard : New Balance presenta la prima colorazione di OM1S in collaborazione con il campione di basket Kawhi Leonard New Balance presenta oggi la prima colorazione di OMN1S, una sneaker bianca con dettagli color oro e ghiaccio, realizzata in collaborazione con il campione di Basket Kawhi Leonard. OMN1S viene Presentata successivamente al debutto di Kawhi Leonard a Los Angeles – un momento che simboleggia a pieno il ritorno di New Balance nel mondo ...