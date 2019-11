Fonte : ilnapolista

(Di martedì 19 novembre 2019) “Come ct ha raggiunto e superato Vittorio Pozzo. Anche un ciclista primo in quattro circuiti fa numericamente meglio di uno che ha vinto Roubaix e Lombardia, non mescoliamo mele e pere, non confondiamo quantità e”. Gianninon si fa sedurre dal 9-1 all’Armenia e recensisce la larghissima vittoria della Nazionale cercando di tenere il carro del vincitore con le ruote salde a terra. Però l’editorialista di Repubblica riconosce all’Italia diche “due anni fa il calcio italiano aveva la testa bassa e la coda tra le gambe dopo la bocciatura con la Svezia e relativa assenza al Mondiale. In due anni è stata percorsa molta strada. Ma è ancorapertra i favoriti”. E poi che “in questa squadra c’è anche, anzi lacresce di partita in partita. Tante volte, contro avversarie dimesse, l’Italia ha ...

napolista : Mura: 'L'#Italia di #Mancini, qualità in crescita. Ma è presto per collocarci tra i favoriti' - ilNapolista - angiuoniluigi : RT @repubblica: Oggi su Rep: ???? L'Italia dei record di Mancini e le verità dei numeri [di GIANNI MURA] - repubblica : Oggi su Rep: ???? L'Italia dei record di Mancini e le verità dei numeri [di GIANNI MURA] -