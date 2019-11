Concorso Asl Sardegna 2019 | le procedure in pubblicazione

Fonte : leggioggi

(Di martedì 19 novembre 2019) Sul sito istituzionale dell’Azienza Tutela Salutesono state comunicate indicazioni sulAslin fase di: nuove assunzioni per un totale di circa 150 posti in diverse aree. Nei prossimi paragrafi vediamo i profili professionali richiesti e l’organico necessario per ogni selezione. Novità e aggiornamenti sui Concorsi PubbliciAsl: profili richiesti Ledi iscrizione ai Concorsi Atsnon sono ancora attive, si attende ladei relativi bandi in Gazzetta Ufficiale. Tuttavia siamo a conoscenza del fabbisogno organico per ciascun profilo: 102 posti di Assistente Amministrativo, categoria C; 15 posti di Assistente Tecnico Informatico, categoria C; 6 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Prevenzione Ambienti e luoghi di lavoro, categoria D; 10 posti di ...

udiprimio : RT @asl2abruzzo: #Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 30 posti di collaboratore professionale sanitario – #infermie… - lavorofacile : Concorso per 176 infermieri e amministrativi nelle Asl del Lazio: domande entro il 21 novembre - infermieritali2 : Concorso 30 Infermieri ASL 2 Lanciano - Vasto - Chieti: pubblicato elenco ammessi -