Come chiedere il bonus per comprare una nuova tv o un decoder

Ex Ilva - Bersani : “Ai miei tempi chiamavo ‘in camera caritatis’ quelli che ne sapevano. Chiederei a loro Come la vedono” : “Ex Ilva? Io non ho consigli da dare, né voglio fare analisi retrospettive. Ce ne sarebbero troppe da fare. Dico solo quello che facevo io da ministro: quando non sapevo che pesci pigliare, chiamavo “in camera caritatis” quelli che ne sapevano. Noi abbiamo degli splendidi siderurgici in Italia. Io partirei da lì: Chiederei a loro come la vedono”. Così, ai microfoni di Radio Radicale, il deputato di LeU, Pier Luigi ...

L’operato del duo GiaComelli-Banti verso il Senato : presentata mozione per chiedere regolarità in A : Il Senatore del PD Gianni Pittella, vuole portare l’operato di Giacomelli e Banti in Napoli-Atalanta al Senato Il Senatore del PD Gianni Pittella vuole portare Napoli-Atalanta e l’arbitraggio del duo Giacomelli-Banti in Senato. Con lui anche altri colleghi, come reso noto su Facebook: “Non privateci della passione per lo sport. Con il Senatore Quagliariello ed altri stiamo presentando questa interrogazione al ...

Apple TV+ : Come richiedere l’anno gratuito : Durante il Keynote di presentazione di iPhone 11 e iPhone 11 Pro, Apple ha annunciato un’offerta molto interessante che riguarda la sua nuova piattaforma di streaming: Apple TV+. La data di lancio è fissata per leggi di più...

Come richiedere un prestito online : Attualmente le banche propongono servizi di home banking molto innovativi e permettono ai loro clienti di gestire il conto corrente o le risorse finanziarie in maniera del tutto autonoma, senza per forza dover ricorrere ogni volta allo sportello in filiale. Ma forse non tutti sanno che i servizi web delle banche o delle società finanziarie sono sviluppate anche in alcuni casi per permettere di richiedere dei prestiti online. I sistemi ...

Agenti uccisi - la madre di Meran : "Non so Come chiedere perdono alle famiglie" : La madre del giovane dominicano indagato per il duplice omicidio dei due poliziotti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, ieri in questura a Trieste, chiede scusa pubblicamente: "Mi dispiace tanto, non so come chiedere perdono a queste famiglie. Prego Dio che dia loro pace e che un giorno possano perdonare". Poliziotti uccisi a Trieste, il killer non parla. Polemiche sulla ...

