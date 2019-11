Carabiniere ucciso | Finnegan intercettato in cella | «Cerciello e Varriale hanno mostrato

Carabiniere ucciso - Finnegan : «Cerciello e Varriale hanno mostrato i distintivi» : Il 20enne americano accusato con Natale Hijorth lo ha detto al legale amico di famiglia arrivato dagli Usa per aiutarlo, in un colloquio in carcere. I due sono stati intercettati a loro insaputa. Finora aveva sempre negato che i militari si fossero qualificati

Carabiniere ucciso a Roma - chiesto giudizio immediato per i due americani : La Procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato per Finningan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjort, accusati del concorso in omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello, avvenuto la notte del 26 luglio scorso. I magistrati di piazzale Clodio, coordinati dal procuratore Michele Prestipino e dall’aggiunto Nunzia D’Elia, hanno chiuso le indagini.I due studenti americani si trovano attualmente detenuti nel carcere di Regina ...

La figlia del Carabiniere ucciso da Cianci : Scandaloso : viene premiato : Daniela aveva solo sei anni, quando suo padre, appuntato dei carabinieri di Melzo, venne ammazzato da Antonio Cianci nel 1979, mentre si trovava in servizio a un posto di blocco sulla Rivoltana. Insieme a lui, restarono uccisi altri due carabinieri. Una strage che, già quarant'anni fa, era stata commessa mentre Cianci era in libertà vigilita, dopo un omicidio commesso quando aveva 15 anni. E ora, la storia sembra ripetersi: lo scorso sabato, ...

Brindisi - ucciso nello schianto da Carabiniere ubriaco e contromano : l’addio degli amici a Derio : L'uomo di 59 anni vittima di uno spaventoso incidete stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato sulla strada statale 613 Lecce-Brindisi. Un'auto contromano guidata da un carabiniere forestale di 34 anni ha centrato in pieno la vettura su cui DesiDerio Serio viaggiava con un amico. Il militare arrestato perché positivo all'alcol test.Continua a leggere

Cane ucciso al Giglio - la proprietaria di Hollie denuncia il Carabiniere : “Stava solo abbaiando” : Venerdì scorso al porto dell’Isola del Giglio un Cane è stato ucciso da un carabiniere con la sua pistola d’ordinanza. La proprietaria dell’animale, una cagnolina di nome Hollie, ha presentato una denuncia alla Procura per chiedere che siano accertate le responsabilità del militare per il reato di uccisione di animali.Continua a leggere

"Prometti che ti prenderai cura di me". L'addio della fidanzata a Matteo - il Carabiniere ucciso a Trieste : “Ti voglio ricordare così amore mio, felice e sorridente”. Inizia con queste parole il post in cui Valentina Sorriso Saponaro ha salutato il suo fidanzato, Matteo Demenego, uno dei due carabinieri uccisi a Trieste durante una sparatoria in questura. “Mi prenderò io cura dei nostri gatti, della nostra casa, ma tu promettimi che ti prenderai cura di me, dei nostri gatti, della tua famiglia e di tutte ...

Carabiniere ucciso - Natale Hjort : Nella mia città sarei fuori su cauzione : Natale Hjort, uno dei due giovani indagati per l’omicidio del Carabiniere Mario Cerciello Rega, ha parlato con una delegazione dei Radicali in visita a Regina Coeli.“Nella mia città, San Francisco, forse non sarei stato in carcere: sarei uscito su cauzione”. La breve e polemica frase è stata pronunciata da Gabriel Christian Natale Hjort, il 19enne americano indagato con l’amico Elder Finnegan Lee per il brutale omicidio del ...

Carabiniere ucciso - i genitori di Elder : Nostro figlio si è difeso : I genitori di Elder provano a ribaltare il quadro della vicenda: "Il Carabiniere era in borghese, Nostro figlio era impaurito e si è difeso". I gentiori di Elder, il ragazzo americano accusato dell'omicidio del Carabiniere, Mario Cerciello Rega, adesso, tramite il loro legale, provano a trovare una giustificazione al gesto feroce del figlio: "lder ci ha detto che aveva paura di essere aggredito quella notte, non sapeva che fosse un ...

Ti ha ucciso l'ignoranza! Il dolore della figlia del Carabiniere Emanuele Anzini : Sara, 19 anni, ha tenuto un discorso durante il funerale del genitore ucciso da un pirata della strada ubriaco: "Quelle maledette 2:53 hanno portato via un pezzo del mio cuore". "Ti ha ucciso l'ignoranza". Sono parole dure quelle usate dalla figlia del carabiniere ucciso a Bergamo da un pirata della strada ubriaco. Sara, 19 anni, ha tenuto un discorso durante il funerale del genitore. "Quelle maledette 2:53 hanno portato via ...

Emanuele Anzini : A Bergamo il Carabiniere travolto e ucciso da un’auto : La tragedia in provincia di Bergamo. La vittima è un appuntato del Nucleo radiomobile di Zogno, Emanuele Anzini, aveva 41 anni. Al volante un cuoco 34enne di Sotto il Monte al quale lo scorso anno avevano già sequestrato la patente. E' accusato di omicidio volontario. Arrestato per omicidio stradale un 34enne che la notte scorsa ha travolto e ucciso un carabiniere di 41 anni a un posto di blocco nella Bergamasca. L'uomo al volante pare fosse in ...