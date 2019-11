La tecnica dei pusher gambiani: arrampicati sui balconi per spacciare la droga

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 18 novembre 2019) Sofia Dinolfo Duplice intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania per contrastare lo spaccio di, i militari hanno prima arrestato un gambiano che si arrampicava nel balcone di casa per prendere lo stupefacente da destinare alla vendita e poi denunciato un suo connazionale per una violenta lite legata al mondo dellaSi arrampicava nel balcone della propria abitazione, prendeva lae tornava giù a venderla. Era questa la modalità operativa dello spacciatore Lamin Jaitheh che è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile del comando provinciale di Catania. Il giovane, un 25enne di origini gambiane, aveva creato un giro d’affari abbastanza proficuo stando al via vai di persone che si recavano sotto la sua abitazione ubicata in una zona periferica della città. In qualsiasi ora della giornata, dal mattino ...

Capezzone : Oggi su @LaVeritaWeb Confindustria liberale a spese dei contribuenti. E occhio all’ammissibilita’ tecnica dell’eme… - VincenzoDeLuca : C’è davvero da essere soddisfatti per l’approvazione tecnica, in sede ministeriale, dei documenti del piano per la… - Wlajuventus36 : RT @GrecoTw: #Framing Il 'framing' è la tecnica che mima l'avversario nei modi e nei linguaggi, cercando consensi nella fazione avversa. Un… -