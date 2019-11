Traffico Roma del 16-11-2019 ore 07 | 30

Maltempo Roma : alberi caduti e Traffico in tilt nella Capitale : alberi caduti, allagamenti, disagi. E’ un venerdì nero per il traffico della Capitale. La circolazione stradale in città è rallentata in quasi tutti i quadranti. Agli oltre 150 interventi della polizia municipale si devono aggiungere i problemi dovuti al Maltempo che complicano gli spostamenti che portano al week-end. Intorno alle 20 – secondo le segnalazioni di ‘Luce Verde’ – in via del Fosso della Magliana si è ...

Traffico Roma del 15-11-2019 ore 20 : 00 : IN QUESTE ORE GROSSI DISAGI LEGATI AL MALTEMPO RIPERCUSSIONI SUL TRASPORTO CON GUASTI SULLA METRO A, E LA CHIUSURA DELLA STAZIONE DI LUCIO SESTIO, NELLE DUE DIREZIONI; CHIUSA ANCHE LA STAZIONE DI NUMIDIO QUADRATO NELLA SOLA DIREZIONE DI BATTISTINI IN CITTÀ PER ALLAGAMENTO CHUSO LARGO GIOVANNI XXIII: ALL’ALTEZZA DEL SOTTOPASSO PASA, IN DIREZIONE GREGORIO VII ALTRO ALLAGAMENTO E CHIUSURA, DI VIA DEI CORAZZIERI TRA VIA DI VIGNA MURATA E VIALE ...

Traffico Roma del 15-11-2019 ore 19 : 30 : DISAGI LEGATI AL MALTEMPO IN CITTÀ PER ALLAGAMENTO CHUSO LARGO GIOVANNI XXIII: ALL’ALTEZZA DEL SOTTOPASSO PASA, IN DIREZIONE GREGORIO VII ­ ALTRO ALLAGAMENTO E CHIUSURA, DI VIA DEI CORAZZIERI TRA VIA DI VIGNA MURATA E VIALE LUCA GAURICO NELLE DUE DIREZIONI ALLAGAMENTI ANCHE AL QUARTIERE DON BOSCO IN PIAZZA TRIBUNI, IN VARI TRATTI DELLA PRENESTINA, A TOR BELLA MONACA, E ANCORA IN VIA LAURENTINA NEI PRESSI DI VIA DEL CASALE DI VALLERANO CHIUSA ...

Traffico Roma del 15-11-2019 ore 19 : 00 : DISAGI LEGATI AL MALTEMPO SOPRATTUTTO SUL LITORALE LAZIALE CON PIOGGE E RAFFICHE DI VENTO; DIVERSI GLI ALLAGAMENTI ANCHE IN CITTÀ E PER IL MALTEMPO RIPERCCUSSIONI DI Traffico SUL RACCORDO ANULARE, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE A TRATTI TRA L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E IL BIVIO PER LA A24 Roma TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA ANCHE PER UN INCIDENTE, SI STA IN CODA TRA L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA VIA AURELIA, QUINDI PER IL ...

Traffico Roma del 15-11-2019 ore 18 : 30 : DISAGI LEGATI AL MALTEMPO SOPRATTUTTO SUL LITORALE LAZIALE CON PIOGGE E RAFFICHE DI VENTO; DIVERSI GLI ALLAGAMENTI ANCHE IN CITTÀ E PER IL MALTEMPO RIPERCCUSSIONI DI Traffico SUL RACCORDO ANULARE, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE A TRATTI TRA L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E IL BIVIO PER LA A24 Roma TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA ANCHE PER UN INCIDENTE, SI STA IN CODA TRA L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA VIA AURELIA, QUINDI PER IL ...

Traffico Roma del 15-11-2019 ore 18 : 00 : DISAGI LEGATI AL MALTEMPO SOPRATTUTTO SUL LITORALE LAZIALE CON PIOGGE E RAFFICHE DI VENTO; DISAGI ANCHE IN CITTÀ. A Traffico MOLTO INTENSO SULA SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma- FIUMICINO AL BIVIO PER LA A24 Roma TERAMO. IN CARREGGIATA INTERNA CODE CASSIA E SALARIA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER CIAMPINO CIAMPINO. CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA ...

Traffico Roma del 15-11-2019 ore 17 : 30 : DISAGI LEGATI AL MALTEMPO SOPRATTUTTO SUL LITORALE LAZIALE CON PIOGGE E RAFFICHE DI VENTO; DIVERSI GLI ALLAGAMENTI ANCHE IN CITTÀ E PER IL MALTEMPO RIPERCCUSSIONI DI Traffico SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE A TRATTI TRA L’USCITA PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E QUELLA PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD; IN CARREGGIATA INTERNA FILE TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA E POI LUNGHE CODE DALLA BUFALOTTA A CIAMPINO Traffico ...

Traffico Roma del 15-11-2019 ore 17 : 00 : INIZIAMO DAL TRASPORTO, RIAPERTA SULLA METRO A, LA STAZIONE DI VITTORIO EMANUELE, IN PRECEDENZA CHIUSA PER UN GUASTO TECNICO DISAGI LEGATI AL MALTEMPO SOPRATTUTTO SUL LITORALE LAZIALE CON PIOGGE E RAFFICHE DI VENTO; DIVERSI GLI ALLAGAMENTI ANCHE IN CITTÀ E PER IL MALTEMPO RIPERCCUSSIONI DI Traffico SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA L’USCITA PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E QUELLA PER LA TUSCOLANA; IN ...

Traffico Roma del 15-11-2019 ore 16 : 30 : DISAGI LEGATI AL MALTEMPO SUL LITORALE LAZIALE CON PIOGGE E RAFFICHE DI VENTO DIVERSI ALLAGAMENTI E PER IL MALTEMPO RIPERCCUSSIONI DI Traffico SUL RACORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA L’USCITA PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E QUELLA PER LA TUSCOLANA; IN CARREGGIATA INTERNA LUNGHE CODE A TRATTI TRA L’USCITA CASSIA ALL’USCITA ANAGNINA TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE E RALLENTAMENTI DALLA TANGENZIALE ...

Traffico Roma del 15-11-2019 ore 15 : 30 : DISAGI LEGATI AL MALTEMPO SUL LITORALE LAZIALE CON PIOGGE E RAFFICHE DI VENTO DIVERSI ALLAGAMENTI E PER IL MALTEMPO RIPERCCUSSIONI DI Traffico SUL RACORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA L’USCITA PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E QUELLA PER LA TUSCOLANA; IN CARREGGIATA INTERNA LUNGHE CODE A TRATTI TRA L’USCITA CASSIA ALL’USCITA ANAGNINA TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE E RALLENTAMENTI DALLA TANGENZIALE ...

Traffico Roma del 15-11-2019 ore 14 : 30 : DISAGI LEGATI AL MALTEMPO SUL LITORALE LAZIALE CON PIOGGE E RAFFICHE DI VENTO: DIVERSI ALLAGAMENTI A SANTA MARINELLA ED IN ZONA BAIA DI PONENTE. A Roma Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA. RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA. AL TIBURTINO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN Via dei Crispolti ALL’INCROCIO CON Via Luigi Cesana. AL TUSCOLANO ...

Traffico Roma del 15-11-2019 ore 13 : 30 : DISAGI LEGATI AL MALTEMPO SUL LITORALE LAZIALE CON PIOGGE E RAFFICHE DI VENTO: DIVERSI ALLAGAMENTI A SANTA MARINELLA ED IN ZONA BAIA DI PONENTE. A Roma Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA. RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA. AL TIBURTINO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN Via dei Crispolti ALL’INCROCIO CON Via Luigi Cesana. AL TUSCOLANO ...

Traffico Roma del 15-11-2019 ore 12 : 30 : FORTI DISAGI LEGATI AL MALTEMPO SUL LITORALE LAZIALE CON PIOGGE E RAFFICHE DI VENTO: DIVERSI ALLAGAMENTI REGISTRATI A SANTA MARINELLA E IN ZONA BAIA DI PONENTE. A Roma CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA L’USCITA PER FIUMICINO E VIA LAURENTINA; LIEVI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TIBURTINA E PRENESTINA. CODE PER Traffico INTENSO SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE ...

Traffico Roma del 15-11-2019 ore 11 : 30 : FORTI DISAGI LEGATI AL MALTEMPO SUL LITORALE LAZIALE CON PIOGGE E RAFFICHE DI VENTO: DIVERSI ALLAGAMENTI REGISTRATI A SANTA MARINELLA E IN ZONA BAIA DI PONENTE. A Roma CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA L’USCITA PER FIUMICINO E VIA LAURENTINA; LIEVI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TIBURTINA E PRENESTINA. CODE PER Traffico INTENSO SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE ...