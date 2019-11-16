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Traffico Roma del 16-11-2019 ore 07 | 30

Traffico Roma del 16-11-2019 ore 07 | 30 CIRCOLAZIONE SCORREVOLE AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE REGOLARE IL Traffico ANCHE LUNGO LE DUE ...

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Traffico Roma del 16-11-2019 ore 07:30 (Di sabato 16 novembre 2019) CIRCOLAZIONE SCORREVOLE AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE REGOLARE IL Traffico ANCHE LUNGO LE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANUALRE,  SUL TRATTO URBANO DELLA A24 E SULLE DUE DIRAMAZIONE DELL’AUTOSOLE LA NORD E LA SUD . AL CIRCO MASSIMO DALLE 9,00 ALLE 14,00 MANIFESTAZIONE DI PROTESTA DEI PENSIONATI, INDETTA DAI SINDACATI CONFEDERALI, GIA’ DALLE 7,00 DEVIATE LE LINEEE BUS DI ZONA, CHIUSE VIA DEI CERCI, VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE E VIA DEL CIRCO MASSIMO.    RIAPERTURA AL Traffico E TERMINE DELLE DEVIAZIONI SONO PREVISTE INTONRO ALLE 15,00. DALLE 9,30 ALLE 12.00 SIT INT IN PIAZZA DEL POPOLO PROMOSSO DAL COMITATO PENDOLARI FERROVIE RONA NORD PER PROTESTARE CONTRO LA PAVENTATA CHIUSURA DELLA TRATTA CIVITACASTELLANA-VITERBO. POSSIBILI DISAGI AL Traffico IN TUTTA LA ZONA  PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 ...
Fonte : romadailynews

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