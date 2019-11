ILVA Palombella | Uilm | | ancora ArcelorMittal non spiega perché vuole 5 000 esuberi

Fonte : ilsussidiario

(Di giovedì 14 novembre 2019) Purtroppo la situazione dell'exha raggiunto un livello di drammaticità elevata,Rocco, Segretario generale della

ilsussidiario : RT @ilsussidiario: Intervista a @RoccoPalombella, Segretario generale della #Uilm: '#ArcelorMittal non ha ancora spiegato perché voglia 5.0… - sabella_thinkin : RT @ilsussidiario: Intervista a @RoccoPalombella, Segretario generale della #Uilm: '#ArcelorMittal non ha ancora spiegato perché voglia 5.0… - ilsussidiario : Intervista a @RoccoPalombella, Segretario generale della #Uilm: '#ArcelorMittal non ha ancora spiegato perché vogli… -