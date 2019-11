Maxi frode carosello | fatture false per oltre 200 milioni | 17 arresti

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 12 novembre 2019) La Guardia di finanza di Prato ha scoperto unarealizzata con triangolazioni fra società in Italia e all'estero, producendoper operazioni inesistenti, per un valore complessivo di200di euro, al fine di evadere l'IvaGdf Raffaello Binelli Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2019/11/12/-per-200--17-in-manette/giro diper200Diciassette in manette Luoghi: Prato

soniabetz1 : RT @serebellardinel: Ecco perchè hanno paura delle #manette per i #GrandiEvasori! A Erba (Como) la Finanza scopre una maxi evasione fiscale… - angelamontanar3 : RT @serebellardinel: Ecco perchè hanno paura delle #manette per i #GrandiEvasori! A Erba (Como) la Finanza scopre una maxi evasione fiscale… - Majden3 : RT @serebellardinel: Ecco perchè hanno paura delle #manette per i #GrandiEvasori! A Erba (Como) la Finanza scopre una maxi evasione fiscale… -