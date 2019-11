ATP Finals | Berrettini non cerca scuse dopo il ko con Djokovic | “vi chiederete cosa ci

Fonte : sportfair

(Di domenica 10 novembre 2019) Il tennista azzurro ha commentato la sconfitta arrivata all’esordio nelle ATPdi Londra controNiente da fare per Matteoall’esordio nelle ATPdi Londra, l’azzurro cede nettamente a Novak, pagando forse l’emozione di partecipare ad una manifestazione così importante. AFP/LaPresse Al termine del match, il tennista italiano non accampa, ammettendo ai microfoni della Gazzetta dello Sport la superiorità del serbo: “Nole ha risposto in maniera incredibile, non avevo mai provato sulla mia pelle unasimile. Forse vici facessi io in campo, ma la realtà è che lui ha giocato benissimo e si è mosso altrettanto bene. Era difficile fare un punto, io non credo di aver giocato male ma lui è stato migliore di me in tutto. Ho imparato tanto dalle sconfitte con Nadal e Federer, imparerò anche da ...

ilpost : Il tennista italiano Jannik Sinner ha vinto la terza edizione delle Next Gen ATP Finals - SkySport : ?? #AtpFinals ? #Berrettini, comincia il sogno ? ???? #Djokovic ?? #Berrettini ???? ?? Su Sky Sport Uno #SkyTennis… - Eurosport_IT : ESORDIO AMARO PER BERRETTINI! Djokovic non dà scampo all'azzurro nel primo match delle Atp Finals ???? #ATPFinals -