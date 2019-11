Terremoto nella Marsica | continua lo sciame sismico | notte di paura tra Lazio e Abruzzo

Nuova scossa di Terremoto a L’Aquila nella notte : magnitudo 3.5 : Altro fenomeno sismico nella provincia d L'Aquila in poche ore. Si tratta di una scossa di una magnitudo 3.5 con epicentro a 3 km da Balsorano (AQ) ad una profondità di 11Km.Continua a leggere

Terremoto - scossa di magnitudo 3.0 nella zona di Cascia : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.0 della scala Mercalli è stato registrato dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella zona di Cascia, in provincia di Perugia. L'evento è stato rilevato alle ore 7.14 ad una profondità di 10 km dalla Sala Sismica dell'INGV Roma.

Nella notte c’è stato un piccolo Terremoto di magnitudo 3 - 4 in provincia di Catania : Nella notte tra venerdì e sabato, alle ore 3.17, c’è stata una lieve scossa di terremoto di magnitudo 3,4 con epicentro a Milo, in provincia di Catania, e con ipocentro a 5 chilometri di profondità. Non sono stati segnalati feriti

Molise : scossa di Terremoto moderata nella notte - trema Campobasso : nella notte è stata rilevata una moderata scossa di terremoto nel cuore del Molise, avvertita su diverse località della regione compreso il capoluogo. Il sisma è avvenuto alle 02.36 di oggi 25...

Toscana : scossa di Terremoto nella notte tra Pisa e Livorno : Una scossa di terremoto di lieve entità è stata registrata e avvertita nella notte di oggi, 24 ottobre 2019, esattamente alle 04.46, sulle coste della Toscana settentrionale. Stando ai dati...