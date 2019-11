Fonte : oasport

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Inizio perfetto pernella prima giornata delle Next Gen ATPdi Milano. L’altoatesino ha sconfitto inset l’americano Frances, attuale numero 47 del mondo, con il punteggio di 3-4 4-2 4-2 4-2 dopo un’ora e mezza di gioco. Un successo fondamentale in ottica qualificazione verso le semifinali per il nativo di San Candido, che stasera affronterà lo svedese Mikael Ymer, che ha battuto il francese Ugo Humbert. Andiamo, quindi, a gustarci le emozioni di questo primo match. GLIDIalessandro.passanti@oasport.it Twitter: @AlePasso Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Next Gen ATP– Fase a gironi – Francesvs J.

OA_Sport : VIDEO #NextGen Finals 2019, Highlights e sintesi: Jannik #Sinner batte #Tiafoe in quattro set - PappaletteraF : NextGen, il Palalido di Milano è pronto: ecco come sarà -