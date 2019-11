Salvini | “Un onore per me incontrare Segre Ha qualcosa da insegnarmi | a differenza di

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Matteo, da un comizio a Napoli, torna sulle vicende calde dell'ultima settimana: "Chi nel 2019 nega l'Olocausto va curato da un medico bravo, su questo ovviamente non c'è dubbio alcuno. Sul fatto di mettere in mano a una Commissione partitica il giudizio di cosa è o non è razzismo, invece, mi si permetta qualche dubbio. Sarà per me unriservatamente Liliana, leidace l'ha, Balotelli probabilmente no".

