La Russia sta facendo sul serio in Libia

BoRussia e Parma : prima della sosta la Roma può volare : La Roma di Paulo Fonseca ha una grande occasione. Insperata e forse inspiegabile. Se soltanto qualche settimana fa qualcuno avesse previsto il terzo posto solitario in classifica e la contemporanea possibilità di chiudere virtualmente il discorso qualificazione europea, nel migliore dei casi sarebbe stato etichettato come visionario. Eppure ad oggi è realtà. E non solo. Infatti due eventuali vittorie contro Borussia Moenchengladbach e Parma ...

BoRussia Dortmund-Inter 3-2 - le pagelle : Lautaro e Vecino non bastano ai nerazzurri : Si è appena concluso il match di Champions League al Signal Iduna Park con una clamorosa rimonta del Borussia Dortmund che, dopo aver chiuso il primo tempo sullo 0-2, batte l'Inter 3-2. Reti di Lautaro e Vecino per i nerazzurri, mentre i tedeschi siglano la rimonta con la doppietta di Hakimi e il gol di Brandt. In classifica ora il Borussia è secondo con 7 punti, a più tre sulla squadra di Conte e a meno uno dal Barcellona capolista. Il prossimo ...

Russia - repressione contro testimoni di Geova - fedele condannato a 6 anni : “Setta estremista” : Continua la repressione delle autorità russe contro i testimoni di Geova, da tempo ormai considerati una setta estremista nel paese. Un tribunale ha condannato a sei anni un fedele finito agli arresti l'anno scorso perché accusato di esse a capo di un ramo locale dei testimoni di Geova e quindi considerato di fatto organizzatore di una rete estremista vietata.Continua a leggere

BoRussia Dortmund-Inter stasera in tv : a che ora inizia e su che canale vederla gratis e in chiaro : Oggi, alle ore 21.00, l’Inter di Antonio Conte affronterà i tedeschi del Borussia Dortmund nel quarto incontro del Gruppo F della Champions League 2019-2020. I nerazzurri dovranno fare i conti con l’atmosfera speciale del Westfalenstadion in un incontro importante per la qualificazione agli ottavi di finale. La formazione di Conte, vittoriosa contro i teutonici a San Siro, è attualmente seconda con 4 punti, gli stessi del Borussia, ...

Clima - Russia : il ritiro degli Stati Uniti “mina gravemente” l’Accordo di Parigi : La Russia si unisce ad altre nazioni nel criticare il ritiro degli Stati Uniti dall’Accordo sul Clima di Parigi: la decisione “mina questo accordo nel modo più grave, perché si tratta del Paese leader in termini di emissioni“, ha spiegato il portavoce del presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov. “Senza la più grande economia del mondo, è molto, molto difficile parlare di qualsiasi tipo di accordo sul ...

Champions - BoRussia Dortmund - Inter stasera in chiaro su Canale 5. : Martedì 5 novembre 2019, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda in esclusiva in chiaro il match valido per la quarta giornata di Champions League “Borussia Dortmund-Inter”. In diretta dal Signal Iduna Park di Dortmund andrà in scena l’importantissima sfida tra i gialloneri di Favre e i nerazzurri di Antonio Conte. Alle 19.45, su Canale 20, “Pressing...

BoRussia Dortmund-Inter - precedenti : quando i nerazzurri incrociano il Bvb è sempre festa : L’Inter di Antonio Conte, che sta facendo grandi cose in campionato mettendo pressione alla Juve, vuole tornare a essere protagonista di primo piano anche in Europa e martedì sera in Germania sarà a un crocevia importante della sua stagione continentale: la sfida contro il Borussia Dortmund valida per la quarta giornata del girone F di Champions League. nerazzurri e gialloneri, infatti, condividono la stessa classifica (4 punti) alle spalle del ...

In Russia ora internet è «sovrano» : traffico web controllato dallo Stato : Una nuova legge voluta dal Cremlino filtrerà tutto il traffico internet, tagliando potenzialmente fuori dalla rete globale la Russia:?per proteggere il sistema e non per censurare, sostengono le autorità. Ma il progetto ha oggettive difficoltà tecniche

In Russia è entrata in vigore una legge per aumentare il controllo dello stato su internet : In Russia è entrata in vigore una legge che permette allo stato di controllare le comunicazioni su internet e la cui introduzione è stata molto criticata dagli oppositori del governo, per il timore che possa essere usata per limitare la libertà

Russiagate - il ministro della Giustizia Usa William Barr nell’intervista a Fox non ha mai parlato dell’Italia : “Alcuni dei paesi che John Durham pensava potessero avere alcune informazioni utili all’indagine (sul Russiagate, ndr) volevano preliminarmente parlare con me della portata dell’indagine, della natura dell’indagine e di come intendevo gestire le informazioni riservate, e così via. Quindi ho inizialmente discusso di queste questioni con quei paesi e li ho presentati a John Durham, e ho creato un canale attraverso il quale il signor Durham ...

Scacchi - Europei a squadre 2019 : l’Italia batte l’Albania nell’Open e pareggia con la Turchia nel femminile - Russia sola in testa in entrambi i tornei : Dopo la giornata di riposo sono ricominciati a Batumi i Campionati Europei a squadre di Scacchi con la disputa del sesto turno del torneo Open, riservato cioè sia agli uomini che alle donne, e del torneo esclusivamente femminile. Risultati del sesto turno Open Scacchiera per Scacchiera – Classifica del torneo Open Risultati del sesto turno femminile Scacchiera per Scacchiera – Classifica del torneo femminile Gli accoppiamenti del ...

Scacchi - Europei a squadre 2019 : l’Italia batte l’Albania nell’Open e pareggia con la Turchia nel femminile - Russia sola in testa in entrambi i tornei : Dopo la giornata di riposo sono ricominciati a Batumi i campionati Europei a squadre di Scacchi con la disputa del sesto turno del torneo Open, riservato cioè sia agli uomini che alle donne, e del torneo esclusivamente femminile. Risultati del sesto turno Open Scacchiera per Scacchiera – Classifica del torneo Open Risultati del sesto turno femminile Scacchiera per Scacchiera – Classifica del torneo femminile Gli accoppiamenti del ...

Russiagate - è inchiesta penale Parte la controffensiva di Trump : Il procuratore potrà chiedere mandati e ordini di comparizione. I dem: è una vendetta politica di Trump Segui su affaritaliani.it

Russiagate - l’inchiesta diventa penale. L’indagine dovrà accertare le responsabilità dell’Fbi : Il procuratore potrà chiedere mandati e ordini di comparizione. I dem: è una vendetta politica di Trump