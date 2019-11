Arcelor Mittal chiede 5 mila esuberi Il governo | «Inaccettabile» Venerdì assemblea dei

'Chiesti 5.000 esuberi.Inaccettabile ArcelorMittal vuole andarsene via' : L’ex Ilva di Taranto è un “investimento non remunerativo”, quindi ArcelorMittal se ne va. Come anticipato da Affaritaliani appena terminato l’incontro fra il governo e Lakshmi e Aditya Mittal, il colosso franco-indiano dell’acciaio ha ribadito al tavolo con il premier Giuseppe Conte Segui su affaritaliani.it

Ilva - ultimatum di Conte a Arcelor Mittal : 48 ore per trovare una soluzione : «Qui è l’intero Paese che deve reggere l’urto di questa sfida», precisa Conte chiamando in causa anche l’opposizione

"ArcelorMittal chiede 5 mila esuberi. Inaccettabile" - ha detto Conte : Il motivo che ha portato ArcelorMittal a recedere dall'investimento nell'Ilva non è la clausola per la tutela penale, ma la non sostenibilità dell'investimento con una produzione di acciaio ridotta che richiederebbe all'azienda la necessità di tagliare 5 mila posti di lavoro. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo l'incontro con i vertici della multinazionale indiana a Palazzo Chigi: "Il governo ha dichiarato la ...

'Chiesti 5.000 esuberi.Inaccettabile ArcelorMittal vuole andarsene' : L’ex Ilva di Taranto è un “investimento non remunerativo”, quindi ArcelorMittal se ne va. Come anticipato da Affaritaliani appena terminato l’incontro fra il governo e Lakshmi e Aditya Mittal, il colosso franco-indiano dell’acciaio ha ribadito al tavolo con il premier Giuseppe Conte Segui su affaritaliani.it

"Lo scudo penale non c'entra - ArcelorMittal va via per ragioni industriali" - ha detto Conte : Il motivo che ha portato ArcelorMittal a recedere dall'investimento nell'Ilva non è la clausola per la tutela penale, ma la non sostenibilità dell'investimento con una produzione di acciaio ridotta. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo l'incontro con i vertici della multinazionale indiana a Palazzo Chigi: "Il governo ha dichiarato la disponibilità ad introdurre lo scudo penale", ha detto Conte, ma è emerso ...

ArcelorMittal conferma addio all’ex Ilva - Conte : “Inaccettabili 5mila esuberi - scudo non è la causa” : Durante la conferenza stampa di questa sera il presidente del Consiglio Conte ha dato conto dell'incontro con i vertici di ArcelorMittal: "L'azienda ci chiede 5.000 esuberi e per noi è un dramma sociale inaccettabile. Vogliamo mantenere aperto il tavolo". Domani il governo convocherà i sindacati.Continua a leggere

Ex Ilva - Conte : «Con ArcelorMittal aperti alla trattativa 24 ore su 24»? Vertice di tre ore - bufera nel governo : trattativa in salita, ma aperta tra governo e ArcelorMittal sull'ex Ilva. Sul dossier «è scattato un allarme rosso, nessuna responsabilità sulla decisione...

Ilva - per Conte la trattativa si fa difficile : ora ArcelorMittal chiede "5mila esuberi" : Per Giuseppe Conte l'incontro con i vertici di ArcelorMittal sulle sorti dell'ex Ilva si fa sempre più difficile. Il colosso dell'acciaieria ha chiesto, per bloccare il recesso del contratto di affitto, "l'esubero di 5mila lavoratori". La discussione arriva in Consiglio dei ministri e viene definita

Ilva - Arcelor Mittal chiede 5mila esuberi Il governo : inaccettabile|La clausola Il duello col governo : domande e risposte : In mattinata il vertice a Palazzo Chigi tra il presidente e ceo e il cfo di ArcelorMittal e i l governo italiano. L’azienda ha annunciato la retrocessione di impianti e dipendenti

Fumata nera a Palazzo Chigi ArcelorMittal conferma - ciao Italia : Niente da fare. ArcelorMittal se ne va da Taranto. A quanto si apprende sarebbe stata questa la linea che Lakshmi e Aditya Mittal avrebbe espresso al governo Conte al tavolo a Palazzo Chigi dopo aver ascoltato le offerte dell’esecutivo giallo rosso sulla vicenda dell’ex-Ilva. Segui su affarItaliani.it

ArcelorMittal - il vero piano di Luigi Di Maio e Gianluigi Paragone : cacciarli per nazionalizzare l'Ilva : La questione Ilva non rappresenta un problema solo (per modo di dire) per quei 10mila italiani che resteranno senza lavoro e per quel Paese che si vedrà sottratto dell'1,4 per cento del Pil. Il sito di Taranto è un cavillo anche per il governo e, in particolar modo, per i Cinque Stelle che da sempre

Ex Ilva - vertice di tre ore da Conte. Arcelor Mittal avvia il ritiro dall’Italia : Terminato il vertice a Palazzo Chigi tra il presidente e ceo e il cfo di Arcelor Mittal e i l governo italiano. L’azienda ha annunciato la retrocessione di impianti e dipendenti

Ilva - vertice di governo a Palazzo Chigi Arcelor Mittal avvia il ritiro dall’Italia La clausola|Il duello : domande e risposte : Terminato il vertice a Palazzo Chigi tra il presidente e ceo e il cfo di Arcelor Mittal e i l governo italiano. L’azienda ha annunciato la retrocessione di impianti e dipendenti

Ilva - ArcelorMittal chiede di ridiscutere il piano industriale e reintrodurre lo scudo penale : Al vertice a Palazzo Chigi sull'ex Ilva, alla presenza del premier Conte e del ministro Patuanelli e del patron dell'azienda Lakshmi Mittal, la multinazionale dell'acciaio avrebbe chiesto la garanzia dell'immunità penale e di ridiscutere il piano industriale. A rivelarlo è l'ex ministro Carlo Calenda, durante un'intervista a SkyTg24.Continua a leggere