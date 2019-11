Mahmood | Ignoro il gossip | in questo momento sono single

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 5 novembre 2019) Intervistato dal Corriere della Sera a margine degli Mtv Ema 2019, dove si è aggiudicato il premio come Best Italian Act,ha colto l'occasione per porre definitivamente fine alle molte speculazioni sulla sua vita sentimentale: "In, non do importanza al". La giornalista del quotidiano milanese mette in evidenza una curiosità relativa alle ricerche nel web sul vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo: "Cercandola su Google uno dei primi suggerimenti è «fidanzato». Come si convive col?". La risposta di giovane cantante è categorica: "Fregandosene". Ma Alessandro Mahmoud si spinge oltre e soddisfa la curiosità dei tantissimi che cercano notizie sulla sua vita sentimentale e ci fa sapere che il suo cuore è libero: " A parte che in. Ma non do importanza al".Non sempre, però,è riuscito a ...

