Life is Strange 2 | Il viaggio di Daniel sta per volgere al termine

L'episodio 5 di Life Is Strange 2 è quasi pronto : Proprio come i fratelli su cui si concentra la storia, sembra che sia stata in qualche modo una strada difficile per Life is Strange 2. Il gioco non è riuscito a catturare l'attenzione e l'immaginazione come l'originale, e né Square Enix né Dontnod hanno reso noti i dati di vendita. Tuttavia, i fan possono aspettarsi L'episodio 5.Il co-director Michel Koch ha comunicato su Twitter che il quinto episodio del gioco è quasi pronto. L'episodio era ...

Le edizioni fisiche di Life is Strange 2 arrivano in Europa ed America : Square Enix Ltd. ha annunciato oggi che la stagione completa di Life is Strange 2, la premiata avventura narrativa che parla di questioni come il razzismo, l'uguaglianza di genere e altro ancora, uscirà in versione fisica in Europa e in Nord America. Ci saranno un'edizione standard e una Collector's Edition. Entrambe includeranno la stagione completa di Life is Strange 2 e una serie di contenuti esclusivi ideati dal team di Life is Strange alla ...

Life is Strange 2 : L’edizione RETAIL arriva in Europa : Square Enix Ltd. ha annunciato oggi che la stagione completa di Life is Strange 2, la premiata avventura narrativa che parla di questioni come il razzismo, l’uguaglianza di genere e altro ancora, uscirà in versione fisica in Europa e in Nord America. Ci saranno un’edizione standard e una Collector’s Edition. Entrambe includeranno la stagione completa di Life is Strange 2 e una serie di contenuti esclusivi ideati dal ...

Educazione - adolescenza e crescita in Life is Strange 2 - intervista : I videogiochi, oggi, stanno tenacemente battendosi per l'affermazione culturale che meritano, non ancora pienamente raggiunta. Negli ultimi anni, invero, più di qualcosa si è mosso, con una risposta sempre più matura ed eterogenea da parte delle masse. La strada imboccata è decisamente quella giusta, ed il successo di opere come Life is Strange è un segnale forte, in tal senso.Già, perché ad oggi c'é ancora una corposa fetta di sedicenti ...

Life is Strange : Dontnod ha idee per un eventuale terzo capitolo : Dontnod ha poco pubblicato il quarto episodio di Life is Strange 2 e molti fan si sono domandati se il team di sviluppo ha già in mente qualkcosa per un eventuale terzo capitolo, o anche uno spin-off sulla falsariga di Before the Storm. A tal proposito, lo sceneggiatore Jean-Luc Cano ed il co-creative director Michel Koch hanno speso qualche parola sull'argomento, durante una recente intervista:"Ad essere onesti non abbiamo pensato a Life is ...

Life is Strange 3 si farà? : Se siete appassionati di Life is Strange, sarete lieti di sapere che il co-direttore Michael Koch e lo scrittore Jean-Luc Cano hanno recentemente discusso sulla possibilità di sviluppare un terzo capitolo. Life is Strange 3 nella mente degli autori? Jean Luc Cano dichiara: Francamente non pensavo a Life is Strange come una Serie, anche perchè realizzare un videogioco non è facile. Quando finimmo di lavorare a Life is ...