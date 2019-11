Saul ‘Canelo’ Alvarez fa la storia | il messicano manda ko Kovalev e si prende il titolo

Fonte : sportfair

(Di domenica 3 novembre 2019) Si tratta della terza corona che ildetiene contemporaneamente, dopo quelle dei medi e dei supermedi‘Canelo’scrive una pagina splendida di, diventando il primo pugile dellaa detenere contemporaneamente la cintura di campione del mondo in tre categorie diverse di peso: medi, supermedi e mediomassimi. Ilinfatti riesce a conquistare quest’ultimonella notte, battendo sul ring dell’MGM Grand Garden di Las Vegas il russo Sergey, strappandogli la corona per ko nell’undicesimo round. Si tratta della vittoria numero 53 in carriera per‘Canelo’, ben 36 di queste ottenute per ko, a cui si aggiungono poi due pareggi e una sconfitta. “Sono qui per fare la” aveva ammesso ilprima dell’incontro. Detto e fatto, con questoWBO dei ...

